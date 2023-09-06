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Ya Çok Seversen’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Ateş’in Leyla ile gerçekleri düğünlerinde açıklaması sonrasında yaşanacaklar şimdiden büyük merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2023 10:58

Romantik ve keyifli hikayesiyle tüm dünyada herkesin beğenisini toplayan dizisinin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Bige, Ateş’in düğünde Leyla ile ilgili gerçekleri açıklamasının sebebini Umut’la paylaşır. Bige’nin Ateş’in en iyi bildiği şeyin kendine zarar vermek olduğunu söylediği tanıtımda, Ateş ve Leyla’nın düğün sonrası yaşadıkları duygu dolu anlar gözler önüne seriliyor. 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik’in birlikte yazdığı ve Ali Balcı’nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D’de...

 

 

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