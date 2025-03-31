Volkan Konak'tan Acı Haber

Usta sanatçı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi. Detaylar haberimizde!

Volkan Konak'tan Acı Haber
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2025 09:07

Volkan Konak KKTC’de Hayatını Kaybetti

Bayramın birinci günü KKTC'deki Grand Sapphire Resort Hotel'de sahne alan Volkan Konak, sevenlerini yasa boğdu.

Dün akşam verdiği konserin bitimine 45 dakika kala sahnede fenalaşan sanatçı, yere yığıldı. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sahnede Kalp Krizi Geçirdi

Konser alanında büyük bir panik yaşanırken, sağlık ekipleri hemen sahneye çıktı. Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Kalp masajı ve tüm müdahalelere rağmen sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Bazı seyirciler, sahnede yaşanan dramatik anları cep telefonlarıyla kaydetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, sevenlerini yasa boğdu.

Sanat Dünyası Yasta!

Volkan Konak’ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Pek çok sanatçı ve hayranı, sosyal medya hesaplarından başsağılığı mesajları yayınladı.

Volkan Konak, uzun yıllar boyunca Karadeniz müzik geleneğini modern unsurlarla buluşturarak büyük bir hayran kitlesi edindi.

Cenaze Programına Dair Detaylar Bekleniyor

Sanatçının ailesi ve yakın dostları, cenaze programına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Türkiye ve KKTC'deki sevenleri, Konak'ın ani kaybıyla büyük bir yasa boğuldu.

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