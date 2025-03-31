Volkan Konak’ın Son Anlarına Tanıklık Eden Doktor Konuştu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC’de sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İlk müdahaleyi yapan doktorun açıklamaları duygulandırdı!

Volkan Konak’ın Son Anlarına Tanıklık Eden Doktor Konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-03-2025 11:20

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, KKTC’de verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, sanatçıyla yıllar önce yaşadığı anıyı paylaşarak duygusal anlar yaşattı. Yasak, üniversite yıllarında Volkan Konak’ın kaldığı öğrenci yurdunu ziyaret ettiğini ve öğrencilere destek olduğunu belirtti. Yasak, “Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı” dedi.

Sahnede Kalp Krizi Geçirdi

Kuzey’in Oğlu lakabıyla tanınan Volkan Konak, KKTC’nin Mağusa kentinde verdiği konser sırasında kalp krizi geçirdi.

Ünlü sanatçıya ilk müdahaleyi, konseri izlemeye gelen doktorlar yaptı. Konser alanında bulunan hekimler ve acil sağlık ekibi, yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı uyguladı. Sanatçı, saat 00.10’da hastaneye sevk edildi.

Hastanede Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Saat 00.17’de hastaneye ‘Ex duhul’ (hayatını kaybetmiş olarak) giriş yaptığı belirtilen Volkan Konak, uzman doktorlar tarafından 25 dakika boyunca ileri yaşam desteği aldı. Ancak tüm çabalara rağmen saat 00.42’de hayatını kaybetti.

İlk Müdahaleyi Yapan Doktor Konuştu

Volkan Konak’a sahnede ilk müdahaleyi yapan doktorlardan Ahmet Görkem Yasak, üniversite yıllarında sanatçıyla yaşadığı anıyı paylaştı. Yasak, “Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Görkem Ahmet Yasak, Volkan Konak’ın 20 yıl önce öğrenci yurduna geldiğini ve “Gençler, bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın” diyerek telefon numarasını bıraktığını anlattı.

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