Volkan Konak’a Duygusal Veda! Binlerce Kişi Gözyaşlarına Boğuldu

Bayramda KKTC’de verdiği konserde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak, sevenlerinin gözyaşları arasında memleketi Maçka’ya uğurlandı.

Son Görev İçin Binlerce Kişi Camide Buluştu

‘Kuzeyin Oğlu’ olarak anılan Volkan Konak (58), Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının hayranları, cami avlusuna sığmadı. Tabut başında vedalaşmak isteyen kalabalık, bariyerleri aşarak izdihama neden oldu. Güvenlik görevlileri sık sık anons yaparak kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Cenaze töreninde Selma Konak, kızı Şimal Konak ve oğlu Volkan Konak, taziyeleri kabul etti. Eşinin tabutuna sarılan Selma Konak, gözyaşları içinde “Volkan, bana bunu nasıl yaptın?” diyerek veda etti. Kızı Şimal ise yoğun kalabalık nedeniyle baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri genç kıza müdahalede bulundu.

Ünlü İsimler Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı

Cenaze törenine sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Orhan Gencebay, Erol Evgin, Ahmet Selçuk İlkan, Kubat, Linet, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun, Perihan Savaş, Mehmet Aslantuğ, Sinan Özen, Hande Yener, Berkay, Derya Uluğ, Hüseyin Avni Danyal ve Ergun Gürsoy gibi ünlü isimler, sanatçıya veda etti.

‘Mağusa Limanı’ ile Veda

Sanatçının vefatının ardından dostları ve sevenleri, ‘Mağusa Limanı’ şarkısını paylaşarak ona veda etti. Volkan Konak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Trabzon Maçka’da anne ve babasının yanına defnedildi.