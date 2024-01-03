Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den büyük itiraf: "Benim için yeniden aşık olma sebebi..."

"Aşk kısa süreli bir his... İlk coşkuyu sürdüremiyoruz..."

Zeynep Sever Demirel, aşkı değerlendirirken şunları söyledi: "Aşk, gerçekten bir duygu ve kısa süreli bir his. İlk coşkuyu sürdüremiyoruz, yoğun duyguları devam ettirmek imkansız. Biz bunu başaramadık! Benim realist tarafım daha ağır basıyor, ilk günkü heyecanı ararsanız, onun yerine farklı şeylerin geldiğini fark ediyorsunuz. Ben bu noktada şöyle bir yol seçtim, muhtemelen Volkan da aynısını yaptı..."



"Volkan'ın Hatayspor'u bırakmaması benim için yeniden aşık olma sebebi"

Demirel: "Volkan ve ben tamamen zıt karakterde iki insanız; depreme kadar ise çok daha farklıydık. Volkan, maddi konulara önem verirken, ben maneviyi daha ağır basan biriyim. O konfora düşkün, ben ise yeniliklere açık biriyim; bu yüzden konforumu feda edebilirim. Mesela Volkan, lüksü severken, ben her şeye açık biriyim. Ancak depremden sonra yaşadığı manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmayıp, hayalindeki teklifleri geri çevirmesini görmek, benim için yeniden aşık olma sebebi oldu. Bu durum önceden mevcut değildi; deprem hayatımıza bu anlamda dokundu." şeklinde konuştu.