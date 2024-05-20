Volkan Demirel'den boşanma açıklaması geldi! Çıkan haberler doğru mu?

Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel'le boşanacakları yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

Volkan Demirel'den boşanma açıklaması geldi! Çıkan haberler doğru mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2024 13:36

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, Volkan Demirel ve 13 yıllık eşi iki kızının annesi Zeynep Demirel'in boşanacağını iddia etti. Çıkan haberde mahkemeye başvuran Zeynep Demirel’in daha önce boşanmak istediği, ancak Hatay depreminde yaşadıkları üzüntü nedeniyle ayrılığı ertelediği iddiası da yer aldı.

Volkan Demirel Instagram hesabından bir açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı. Demirel açıklamasında “Boşanma davası açtığımız doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvelerimizi içiyoruz.” dedi.

İşte o açıklama:


 

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