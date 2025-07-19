Volkan Demirel, Bodrum Tatilinde Köpeğiyle Keyif Çıkardı

A Milli Takım’ın ve Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel, yoğun geçen sezonun ardından Bodrum’da tatil yapıyor. Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlük yolunda ilerleyen Demirel, bu kez tatilde köpeğiyle objektiflere yansıdı.

Bodrum Sahillerinde Görüntülendi

Sıcak yaz günlerini değerlendiren Volkan Demirel, Bodrum sahillerinde denizin keyfini çıkarırken görüldü. Yanında getirdiği sevimli köpeğiyle birlikte denize giren emekli milli kaleci, samimi halleriyle dikkat çekti. Hayranlarıyla karşılaşan Demirel, onları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Köpeğiyle Keyifli Anlar

Deniz keyfinin ardından köpeğini de duş aldıran Volkan Demirel, tatil boyunca doğal halleriyle objektiflere yansıdı. Köpeğiyle ilgilenirken sergilediği sevecen tavırlar, çevredeki tatilciler tarafından ilgiyle izlendi.