Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer Geceye Damga Vurdu! Siyah Mini Elbisesi Olay Oldu

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer siyah mini elbisesiyle ödül gecesine damga vurdu. Güzelliği sosyal medyada olay oldu!

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer Geceye Damga Vurdu! Siyah Mini Elbisesi Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 17:02

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in başarılı oyuncusu Dilin Döğer, katıldığı ödül töreninde zarafetiyle adeta göz kamaştırdı. Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne dizi kadrosundan Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya ile birlikte katılan Döğer, geceye siyah mini elbisesiyle damgasını vurdu.

Siyah Straplez Elbisesiyle Büyüledi

Gece için siyah straplez, mini bir elbise tercih eden güzel oyuncu, sade ama etkileyici stiliyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını açık bırakarak doğallığını ön plana çıkaran Dilin Döğer, şıklığıyla davetlilerden tam not aldı. Kırmızı halıdaki zarif pozları ise sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçilerinden Övgü Yağdı

Ödül töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Dilin Döğer, takipçilerinden yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, “Harika görünüyor”, “Çok ama çok güzel”, “Güzelliği şaka mı?” gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi. Oyuncunun doğal güzelliği ve sade şıklığı sosyal medya gündeminde üst sıralara yükseldi.

Uzak Şehir Ekibi Törene Tam Kadro Katıldı

Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer’in yanı sıra, Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları Atakan Özkaya, Sahra Şaş ve Alper Çankaya da gecede yer aldı. Kadronun şıklığı ve enerjisi törene damgasını vururken, Uzak Şehir’in başarısı da bir kez daha taçlandırılmış oldu.

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