Uzak Şehir'de Alya'dan Cihan'a Şoke Eden Nikah Darbesi: "Nikahım Var!"

Kanal D ekranlarının her pazartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen reyting rekorları kıran dizisi AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak 68. bölümüyle yine nefesleri kesecek. Ekran yolculuğunda her hafta sürpriz gelişmelerle adından söz ettiren iddialı yapımın yeni bölümünden yayınlanan son tanıtım sosyal medyada ve dizi kulislerinde adeta bomba etkisi yarattı. Fragmana Alya'nın Cihan'ın yüzüne karşı söylediği "Nikahım var..." itirafı damga vurdu.

Deniz'in Okul Kapısında Yüzleşme

Senaryosunu Gülizar Irmak'ın ustalıkla kaleme aldığı yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık'ın üstlendiği süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız'ın yaptığı Uzak Şehir'de bu akşam duygu dolu ve gerilimi yüksek anlar yaşanacak.

Yayına saatler kala paylaşılan çarpıcı tanıtımda Alya ve Cihan'ın küçük Deniz'in okul kapısında karşı karşıya geldiği anlar yer alıyor. Deniz'i okuldan erken alan Alya'yı durduran Cihan bu durumun sebebini sorduğunda hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor. Alya'nın soğukkanlı bir şekilde kurduğu "Nikah dairesi kapanmadan yetişmem lazım nikahım var." cümlesi Cihan'a ve ikilinin arasındaki dengelere adeta büyük bir darbe vuruyor.

Alya'nın nikah kararının ardından Cihan'ın nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken Uzak Şehir bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.