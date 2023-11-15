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Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi

Popstar yarışmasının yıllar önceki sevilen yarışmacılarından Mehtap Yılmaz, önceki gece ani bir durumla karşılaşarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç yaşadı.

Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 10:57

Yıllar önce Popstar yarışmasında adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz gece ani bir durumla karşılaşarak acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirdi.

Popstar yarışmasıyla tanınan ve sonrasında güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan Mehtap Yılmaz'dan üzücü bir haber geldi.

Şarkıcının çalıştığı müzik şirketinin hesabından yapılan paylaşımda, Mehtap Yılmaz'ın sedye ile hastaneye taşındığı anları içeren görüntüler yer aldı. Paylaşımda, "Dün gece acil bir durumla hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirdi. Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Şu anda doktorlar durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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