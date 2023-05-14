Ünlü isimler sandık başında!

Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanını ve 28'inci Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.

İrem Derici, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu kullandı. Sosyal medya hesabından ‘Kalkın kız yallah oy vermeye’ notu ile oy kullandığı fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Büyükak oyunu kullanmaya eşi Nurdan Büyükak ve oğlu Aslan ile gitti. Zarfı sandığa oğlu Aslan attı.

Zeynep Bastık, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunu Levent’te kullandı.

Oğuzhan Koç, TSYD Spor Yazarları Derneği’nde oyunu kullandı…

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oyunlarını Sarıyer’de kullandılar.

Demet Akalın oyunu Acarkent Ted Kolejinde kullandı. Oy kullanmaya giderken fotoğrafını ‘Vatanımıza hayırlı olsun’ notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Simge, oyunu İstanbul Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu'nda kullandı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu, saat 08.30 sıralarında Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi.





Ata Demirer bu fotoğrafı "Oyumuzu kullandık" notuyla paylaştı.





Seçimlerde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren isimlerin arasında Barış Arduç-Gupse Özay çifti de yer alıyordu. Oy kullanma işlemi için 1 saat boyunca sırada bekleyen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çekildiler. Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç, “Herkesin oyunu kullanmasını rica ediyorum. Umarım vatanımız için hayırlısı olan olur” dedi.

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit, seçimlerde oyunu Acarkent TED Kolojesinde kullandı. Soruları yanıtlayan oyuncu, "Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum, bizde vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. Eşi Fahriye Evcen'in yanında neden olmadığını açıklayan oyuncu, "Malum iki çocuk olunca bakma işi Fahriye'ye kaldı. Ben oyumu kullandıktan sonra çocuklara bakmaya gideceğim, Fahriye de sonra gelecek" dedi.

NAZ ELMAS