Ünlü İsimler Bodrum'da bir araya geldi

Sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri yazın gelmesiyle tatil sezonunu açtı. Selahhattin Paşalı ve ailesi, Buce Buse Kahraman-Kaan Akyıldız, Burak Çelik ve sevgilisi, Melisa Döngel, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz, Özge Yağız-Burak Berkay Gül, Sümeyye Aydoğan, Wilma Elles ve Yüsra Geyik gibi ünlü isimler, önceki gün Bodrum'da düzenlenen bir etkinlikte buluştu. Etkinlik öncesi yaşanan eğlenceli anlar kameralara yansıdı. Ünlülerin Bodrum'daki keyifli halleri dikkat çekti.

Ünlü İsimler Bodrum'da bir araya geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2024 11:22

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte ünlü isimler tatil beldelerine akın etmeye başladı. Gösteri dünyasının popüler isimleri bu yaz da Bodrum'u tercih etti. Selahhattin Paşalı ve ailesi, Buce Buse Kahraman-Kaan Akyıldız, Burak Çelik ve sevgilisi, Melisa Döngel, Mert Yazıcıoğlu, Alp Navruz, Özge Yağız-Burak Berkay Gül, Sümeyye Aydoğan, Wilma Elles ve Yüsra Geyik gibi tanınmış isimler, önceki gün Bodrum'da düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi. Etkinlik, ünlülerin buluştuğu ve keyifli anlar yaşadığı bir gün olarak hafızalarda yer etti.

İşte o görüntüler: