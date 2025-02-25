Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi ortaya çıktı

“Çift Kişilik Oda” dizisi için Ulaş Tuna Astepe ile prensipte anlaşmaya varıldı.

Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2025 15:03

Unutulmaz dizilere imza atan başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım, yeni bir romantik komedi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Çift Kişilik Oda” adlı dizi, NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Güney Kore yapımı “King The Land” dizisinden uyarlanan proje için Ulaş Tuna Astepe ile prensipte anlaşmaya varıldı. Mart ayı sonunda yayına girmesi planlanan dizinin, yaz sezonunda da devam etmesi bekleniyor. Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı diziyi ise Yusuf Pirhasan yönetecek.

Henüz kadın başrol oyuncusu netleşmemişken, dizi için oyuncu görüşmeleri sürüyor. “Çift Kişilik Oda”, ünlü bir otele iş görüşmesine giden Nilüfer ile hakkı olan mirası almak için ülkeye dönen Kaan’ın yollarının kesişmesiyle başlayan etkileyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

Öte yandan, Ulaş Tuna Astepe’nin son rol aldığı “İlk ve Son” dizisinde de partnerinin karakter isminin Nilüfer olması, izleyiciler tarafından ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.

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