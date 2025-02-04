Turabi’nin İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli!

Turabi'nin küfürlü sözleri bulunan 'wine me dine me' adlı şarkına erişim engeli geldi.

Turabi’nin İngilizce arabesk şarkısına erişim engeli!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2025 12:00

Survivor şampiyonu Turabi, sosyal medya hesabından yayınladığı İngilizce arabesk şarkısı “Wine Me, Dine Me” ile gündeme bomba gibi düştü. Küfürlü sözleri nedeniyle tartışma yaratan şarkı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi dinleyiciler Turabi’nin farklı tarzını beğenirken, kimileri ise şarkının sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının içeriğinde yer alan genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti. Bakanlık, milyonlarca kişinin erişebildiği bu içeriğin toplum yapısını bozabileceği, cinsiyetçi ifadeler barındırdığı ve gençlerin ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçeleriyle erişim engeli talebinde bulundu.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi’nin tepki çeken şarkısına erişim engeli getirilmesine karar verdi. Bu karar sonrası şarkının, popüler video platformlarında ve sosyal medya hesaplarında yayından kaldırılması bekleniyor.

Turabi, gelen tepkiler ve erişim engeli kararı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ancak tartışmalar, sosyal medyada hız kesmeden devam ediyor.

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