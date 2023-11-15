Advert

Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması: Sağlığım yetişmeyecek!

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Survivor All Star 2024'ün merakla beklenen yarışmacılarından biri olan Turabi Çamkıran, daha önce Survivor'da iki kez şampiyonluk yaşamış ve 2019'da katıldığı The Challenge: War of the Worlds yarışmasını da kazanmıştı. Ancak ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Survivor 2024'e katılamayacağını duyurdu.

Turabi'den 'Survivor All Star' açıklaması: Sağlığım yetişmeyecek!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 10:19

Turabi Çamkıran, etkileyici parkur performansı, ilginç ada konseyi sözleri ve rakipleriyle yaşadığı tartışmalarla Survivor'ın en öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor.

Sağlık sorunlarını atlattıktan sonra All Star için hazırlıklara başlayan Turabi, Survivor All Star 2014'e katılamayacağını duyurdu.

ÜZÜCÜ HABERİ DUYURDU

Geçmiş sezonlarda başarılarıyla dikkat çeken Turabi, All Star 2014'e katılamayacağını takipçileriyle paylaşarak üzücü bir haber verdi.
 

"İNTERNETTE GÖRDÜKLERİNİZE İNANMAYIN AMA GELEMEYECEĞM"

Survivor'ın güçlü isimlerinden Turabi Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

Benzer Haberler
Hülya Avşar'dan mayolu pozlar! 'Kasım, güneş ve ben' Hülya Avşar'dan mayolu pozlar! 'Kasım, güneş ve ben'
2 çocuk annesi Pelin Karahan nasıl zayıfladığını açıkladı 2 çocuk annesi Pelin Karahan nasıl zayıfladığını açıkladı
"Gönül Dağı" dizisinde set aşkı… Berk Atan kalbini hangi meslektaşına kaptırdı?
Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım! Tuvana Türkay'dan itiraf: Ah Aşk şarkısını ona yazdım!
Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi? Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi?
Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi Ünlü şarkıcıdan kötü haber: Kısmi felç geçirdi
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı