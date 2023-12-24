Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın ayrıldı mı? Soyadını değiştirdi, fotoğrafları sildi

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğça Tayfur, eşi Muhammet Aydın'dan ayrıldı mı? Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın neden fotoğrafı sildi? Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın boşanıyor mu?

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın ayrıldı mı? Soyadını değiştirdi, fotoğrafları sildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2023 15:58

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 4 ay önce evlendiği Muhammet Aydn'ı sosyal medya adresinden sildi. Soyadını da değiştiren Tuğçe Tayfur, birlikte çekildikleri tüm fotoğraflarını sildi. Muhammet Aydın'da aynı şekilde karşılık verdi.

Tuğça Tayfur ve Muhammet Aydın ayrıldı mı?

4 ay önce nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın çiftinden kötü haber. 2.5 aylık hamile olan Tayfur, bebeğinin heyacanını yaşarken eşinden gelen krizle şok oldu.

Daha önce de Burak Kalfa isimli nişanlısıyla herşey iyi giderken ayrılan Tayfur, 4 ay önce nikah masasına oturduğu Aydın için, ""Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdülillah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" notunu düşmüştü.

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın ayrıldı mı?

Tuğçe Tayfur son dakika eşini takipten çıkarak tüm fotoğrafı sildi. Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın ayrıldı mı derken soyadını da değiştirmesi ilişkinin bittiği yönünde yorumlandı.

Tuğçe Tayfur instagram soyadını değiştirdi!

Tuğçe Tayfur'un annesi ve babası Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın evliliğe izin vermediği ve düğüne katılmadıkları iddialarına Tuğçe Tayfur rızaları vardı diyerek geçiştirmişti.

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