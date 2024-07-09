Tuba Büyüküstün’den Uraz Kaygılaroğlu'na destek

Son dönemde Uraz Kaygılaroğlu’nun 'Aşık Shakespeare' oyunundaki erkek meslektaşıyla öpüştüğü sahne hakkında çıkan tartışmalar, birçok ünlü oyuncunun gündemine oturdu. Bu kez, konuyla ilgili açıklama yapan isim Tuba Büyüküstün oldu.

Tuba Büyüküstün, Kaygılaroğlu'nun sahnesiyle ilgili olarak hem meslektaşına destek verdi hem de eleştirileri yanıtladı. Büyüküstün, "Oyuncu mutlu olduğu her şeyi oynar" diyerek, Kaygılaroğlu'nun performansının arkasında durdu ve meslektaşına sahip çıktı. Bu açıklamasıyla eleştirilere küçük bir ders veren Büyüküstün, oyunculuğun sınır tanımayan bir sanat olduğunu vurguladı.