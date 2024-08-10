Tuba Büyüküstün'den İspanya'da tatil pozları: "Tam bir yengeç burcu menüsü"

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezonuyla ekranlara döndü. Ancak ünlü isim, bu aralar tatilin keyfini çıkarıyor. Yaklaşık iki yıl önce Türkiye'den ayrılıp eski eşi Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya ile Paris'te yaşamaya başlayan Büyüküstün, şimdilerde soluğu İspanya'da aldı.





42 yaşındaki oyuncu, sahilden paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı. Doğal haliyle dikkat çeken Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deniz, kum, güneş, kitabım ve ben. Tam bir yengeç burcu menüsü" notunu ekleyerek tatilinin tadını çıkardığını belirtti. Büyüküstün'ün İspanya'dan paylaştığı bu kareler, hayranları arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı.