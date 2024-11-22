Tuba Büyüküstün Riyad’da göz kamaştırdı

Markanın özel davetlisi olarak etkinliğe katılan Tuba Büyüküstün, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. Türk kadınını uluslararası bir platformda başarıyla temsil eden ünlü oyuncu, kırmızı halıda da güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Riyad’da sergi, modanın tarihine ışık tutarken, Büyüküstün’ün etkinliğe katılımı Türk moda ve sanat dünyası için büyük gurur kaynağı oldu. Hayranları, sosyal medyada Büyüküstün'ün paylaşımlarına ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.



Türk sanat dünyasının dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, bir kez daha uluslararası arenada başarı ve zarafetiyle adından söz ettirdi.