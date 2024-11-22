Tuba Büyüküstün Riyad’da göz kamaştırdı

Ülkemizin en zarif kadınlarından biri olarak kabul edilen Tuba Büyüküstün, dünyaca ünlü Dior markasının Riyad’da düzenlenen “Christian Dior: Designer of Dreams” sergisinin açılış galasında boy gösterdi.

Tuba Büyüküstün Riyad’da göz kamaştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-11-2024 15:00

Markanın özel davetlisi olarak etkinliğe katılan Tuba Büyüküstün, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti. Türk kadınını uluslararası bir platformda başarıyla temsil eden ünlü oyuncu, kırmızı halıda da güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Riyad’da sergi, modanın tarihine ışık tutarken, Büyüküstün’ün etkinliğe katılımı Türk moda ve sanat dünyası için büyük gurur kaynağı oldu. Hayranları, sosyal medyada Büyüküstün'ün paylaşımlarına ilgi göstererek ünlü oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

Türk sanat dünyasının dünyaya açılan yüzlerinden biri olan Tuba Büyüküstün, bir kez daha uluslararası arenada başarı ve zarafetiyle adından söz ettirdi.

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