Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek aşk mı yaşıyor? İşte ilk açıklama...
Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün ilk açıklamayı yaptı. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2022 08:34
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2014 yılında yayınlanan 'Kara Para Aşk' dizisiyle sevenlerinin gönlünde taht kuran, son olarak 'Sefirin Kızı'nda (2019-2021) birlikte kamera karşısına geçen Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncuların Paris'te birlikte vakit geçirdikleri iddia edilirken; Akyürek'in, Büyüküstün'ün başına taktığı bandanasını bileğinde taşıdığı öne sürüldü.
Çıkan haberlerin ardından Tuba Büyüküstün sosyal medyadan bir açıklama yaparak aşk yaşadıkları yönünde iddiaları yalanladı. "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer! Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi" diyen Büyüküstün, "Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" diye sordu.