Teoman'dan EYT açıklaması! "Bana da vurdu"

Geçtiğimiz haftalarda, "Ben yarı emekliyim" ifadeleriyle gündeme gelen Teoman, gazetecilerle sohbet etti. "Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" diyen ünlü sanatçı, "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyerek, güldü.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-01-2023 11:39
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Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası önceki gün yapıldı. GalayaTeoman da katıldı. Projenin müziklerine imza atan Teoman (55), "Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini... Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım" diye konuştu.
"ESKİDEN BUNLAR YATTIĞIM SAATLERDİ"
Magazin basınıyla çok sık sohbet etmediğini söyleyen gazetecilere gülerek cevap veren ünlü rockçı, "Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde "Yarı emekliyim" açıklamasıyla gündeme gelen Teoman o sözlerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:
"Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu."