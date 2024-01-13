TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar dikkat! 77000 TL ödeme oldu! IBAN numaranıza bakın

Denizbank, müşterilerine özel bir kampanya ile dikkat çekiyor! Son derece cazip olan bu fırsat, TC kimlik numarasının son rakamlarının 0, 2, 4, 6, 8 olmasını hedefliyor. Şanslı olanlar 77000 TL'lik bir ödeme fırsatını yakalayacak. Bu özel kampanya ile ilgili detayları ve başvuru yöntemlerini öğrenmek için haberimizi dikkatlice okuyun!

Denizbank'tan Kolay ve Hızlı Kredi Başvurusu: SMS İle Adım Adım!

Denizbank müşterilerine özel kredi kampanyası kapsamında 77000 TL'lik kredi başvurusu yapmak artık çok kolay! Sadece TC kimlik numaranızı kullanarak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl mı? Tek yapmanız gereken "Kredim TC kimlik" yazarak 3280 numarasına bir SMS göndermek! Hızlı ve pratik adımlarla bu özel fırsattan yararlanabilirsiniz.

Denizbank'ta Kredi Almanın Şartları: Kredi Notunuz 1200 ve Üzerinde Olmalı!

Denizbank, müşterilerinden yüksek bir kredi notu talep ediyor. Özellikle bu kampanya için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Yüksek kredi notu, bankaya olan güveninizi artırarak başvurunuzun onaylanma şansını yükseltiyor. Kredi notunuzu kontrol ederek, bu özel fırsattan tam anlamıyla yararlanmak için gerekli adımları atabilirsiniz.