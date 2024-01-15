TBMM duyurdu: Emekliye ek ödeme 13 bin TL oldu! Hangi emekli alacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla, devlet destekli olarak gerçekleştirilen kampanya ile emeklilere 13.000 TL'ye kadar ek ödemeler sunulacak. Nakit ihtiyacı olan vatandaşları sevindiren bu haber, kamu bankaları aracılığıyla başvuruları kabul ediyor. Bu önemli karar kapsamında, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterileri, 13.000 TL'lik bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak avantajlı faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilecekler. Türkiye genelinde emeklilere yönelik başlatılan devlet destekli kampanya, 13.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Meclis onayından geçen bu karar, nakit ihtiyacı olan vatandaşların finansal rahatlamasına katkı sağlıyor.

Kampanyaya katılan emekliler, 3 ay erteleme imkanıyla birlikte 36 ay vadeli özel işlem fırsatından yararlanacaklar. Bu sayede, ödeme planını kişisel ihtiyaçlara uygun bir şekilde düzenleme imkanına sahip olacaklar.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank müşterileri, ihtiyaç kredisi başvurularını şubelere gitmeden online platformlar üzerinden gerçekleştirebilecekler. İnternet sitesi, müşteri hizmetleri numaraları ve banka mobil uygulamaları aracılığıyla 7/24 başvuru yapmak mümkün.

Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden alan kişiler, kendi bankalarının kredi politikalarına uygunluk durumuna göre bireysel tüketici kredisine katılabilecekler. Bu sayede, kredi başvurusu yapacak olanların işlemleri daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanacak.

Kamu bankaları tarafından sunulan bu kredi fırsatı, emeklilere sadece ihtiyaçları için değil, aynı zamanda yüksek limitli borç kapatma kredisi imkanı da tanıyor. Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, ek avantajlarla borçlarını tek bir çatı altında birleştirme imkanına sahip olacaklar. Kampanya kapsamında sunulan devlet destekli faiz oranları, emeklilere ekonomik bir rahatlama sağlıyor. Ayrıca, başvuru yapanlar, Kredi işlemlerini aynı gün içinde tamamlayarak hızlı bir şekilde hesaplarına krediyi alabilecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan bu özel kampanya, emeklilere finansal destek sağlayarak ekonomik anlamda rahatlamalarını hedefliyor. Devlet destekli, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle sunulan 13.000 TL'lik ihtiyaç kredisi, vatandaşlara maddi anlamda destek olacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, belirtilen kamu bankalarına başvurarak avantajlı kredi imkanlarından faydalanabilirler.