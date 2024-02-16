Survivor'ı bırakan Sahra Işık'tan olay paylaşım

Survivor All Star 2024'ün dün akşamki bölümünde, eleme adayları arasında bulunan Sahra Işık, yarışmadan ayrılmaya karar verdi. Survivor serüveni sona eren Işık, veda etmesinin ardından sosyal medyada ilk açıklamasını yaptı. Işık'ın paylaşımı, içerdiği ifadelerle hızla geniş kitlelerin dikkatini çekti ve sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor'ı bırakan Sahra Işık'tan olay paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2024 14:57

Survivor All Star'ın dün akşamki bölümünde, eleme adayları arasında bulunan Sahra'nın programa veda etmesi, yarışmacıları ve izleyicileri şoke etti. Programın sunucusu Murat Ceylan, Sahra'nın isteği üzerine yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu. Ceylan, Sahra'nın bu kararına saygı duyduklarını belirtirken, izleyicilere zorunlu bir vedanın yaşandığını aktardı.

Sahra'nın geçen haftalarda yaşadığı tartışmaların ardından böyle bir karar alması, izleyicileri de şaşırttı. Sahra'nın veda sonrası yaptığı ilk paylaşım ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İş insanı İdris Aybirdi ile 2019'da evlenen ve 947 bin takipçili Instagram hesabından hikayeler bölümünde bir yazı paylaşan Sahra, şu ifadelerle duygularını dile getirdi: "Hayatımı yok etmeye çalışanların ve beni ailemle vuran ihanetlerin hayatını yok etmeye geliyorum. N-M-S..."

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