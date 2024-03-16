Survivor'dan elenen Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi!

TV8'in popüler yarışması olan Survivor'da mavi takımın yarışmacıları Aysu Keskin ve Berna Canbeldek ile kırmızı takımdan Pınar Saka ve Gizem Memiç arasında heyecan dolu bir düello yaşandı. Gizem Memiç, ilk turda Aysu Keskin'i 5-0 mağlup etti, Berna Canbeldek ise Pınar Saka'yı 5-3'lük skorla yendi.



Bu sonuçların ardından Aysu ve Pınar, ikinci turda karşı karşıya geldi. Sema Aydemir'le yaşadığı tartışmanın ardından gündeme gelen Survivor Pınar, düelloda Aysu'ya 5-3'lük skorla yenilerek adaya veda etti.



Survivor 2017'de ünlüler takımında yer alan ve şimdi 39 yaşında olan Pınar Saka, elenmesinin ardından Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak, "Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak geri dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme" mesajını paylaştı.



