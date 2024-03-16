Survivor'dan elenen Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi!

Survivor All Star 2024 sezonunda Sema Aydemir ile yaşadığı fiziksel çatışmasıyla gündeme gelen Pınar Saka, son düelloda elenerek fenomen yarışmadan ayrıldı. Eski milli atlet, yarışmadan sonra ilk kez sosyal medyada paylaşım yaptı.

Survivor'dan elenen Pınar Saka'dan ilk paylaşım geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-03-2024 12:39

TV8'in popüler yarışması olan Survivor'da mavi takımın yarışmacıları Aysu Keskin ve Berna Canbeldek ile kırmızı takımdan Pınar Saka ve Gizem Memiç arasında heyecan dolu bir düello yaşandı. Gizem Memiç, ilk turda Aysu Keskin'i 5-0 mağlup etti, Berna Canbeldek ise Pınar Saka'yı 5-3'lük skorla yendi.

Bu sonuçların ardından Aysu ve Pınar, ikinci turda karşı karşıya geldi. Sema Aydemir'le yaşadığı tartışmanın ardından gündeme gelen Survivor Pınar, düelloda Aysu'ya 5-3'lük skorla yenilerek adaya veda etti.

Survivor 2017'de ünlüler takımında yer alan ve şimdi 39 yaşında olan Pınar Saka, elenmesinin ardından Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak, "Modumuz belli! Dünyanın en sevilen ve özlenen kadını olarak geri dönüyorum. Güzel oğluma, eşime, aileme" mesajını paylaştı.

Benzer Haberler
60 bin TL borç kapatma kredisi! Banka borçları olanlar dikkat! Banka borcunuz ödenecek 60 bin TL borç kapatma kredisi! Banka borçları olanlar dikkat! Banka borcunuz ödenecek
TAM 14 MİLYON EMEKLİ! Maaş Alan Emekliler İçin Son Dakika Kararı Açıklandı! TAM 14 MİLYON EMEKLİ! Maaş Alan Emekliler İçin Son Dakika Kararı Açıklandı!
Ceyda Düvenci'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Ceyda Düvenci'nin yeni aşkı ortaya çıktı!
Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın açıklama yaptığı sahne sosyal medyayı salladı! Kızılcık Şerbeti’nde Kıvılcım’ın açıklama yaptığı sahne sosyal medyayı salladı!
Bahar dizisinden merak uyandıran fragman! Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!
Derya Uluğ ilk kez açıkladı: 'Kızılcık Şerbeti'nde oynamak... Derya Uluğ ilk kez açıkladı: 'Kızılcık Şerbeti'nde oynamak..."
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
  • 14-03-2024 10:02

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu
  • 13-03-2024 09:56

Neslihan Atagül'ün yeni tarzı gündem oldu

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi
  • 14-03-2024 13:25

Taş Kağıt Makas'ta gözyaşlarına boğan baba-oğul sahnesi