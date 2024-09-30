Survivor aşkı mutlu sonla bitti: Mert Öcal ve Sude Burcu dünyaevine girdi!

Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda mücadele ederken aşkları ortaya çıkan Mert Öcal ve Sude Burcu, dün akşam İstanbul’da gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlendi. Yarışma sonrası aşklarını sürdüren ve evlilik yolunda ilk adımı nişanlanarak atan ünlü çiftin düğünü, uzun zamandır merakla bekleniyordu. Daha önce birkaç kez ertelenen düğün nihayet dün akşam bir otelde gerçekleşti.

Düğüne Survivor camiasından birçok ünlü isim katıldı. Merve Aydın, Avatar Atakan, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Gökhan Keser, Atakan Işıktutan, Aşkım Burçe ve Karadeniz Kılıç gibi sevilen yarışmacılar, çiftin bu mutlu gününde onları yalnız bırakmadı.

Geceye dair en özel anlar sosyal medyada paylaşılan karelerle hayranların beğenisine sunuldu. Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğün fotoğrafları büyük ilgi gördü ve çiftin mutluluğu takipçileri tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı.

Survivor'da başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran çiftin düğünü, magazin dünyasında da geniş yankı uyandırdı.