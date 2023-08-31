Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan 'bebek' yanıtı!

Evlilik planları yapan Survivor All Star 2022 yarışmacıları Mert Öcal ve Sude Burcu, Bozcaada'da bağbozumu etkinliğine katıldılar. Nikah için geri sayım yapan çift, tatil yapmak üzere geldikleri otelde görüntülendi.

Birbirlerine son derece uygun gözüken çift, "Elbette böyle şeyler kısmet meselesi ama evlendikten sonra hemen bir çocuk istiyoruz" şeklinde bebek konusuyla ilgili soruya yanıt verdiler.

Nişanlısı Sude Burcu'yla keyifli tatil anlarını paylaşan Mert Öcal'ın fotoğrafları, binlerce beğeni ve yorumla sevgiyle karşılandı.