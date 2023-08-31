Advert

Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan 'bebek' yanıtı!

Survivor All Star 2022 yarışması sırasında birbirlerine aşık olan Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmışlardı. İki yıllık ilişkilerini resmi bir bağ ile taçlandırmak için gün sayan çift, tatil için Bozcaada'yı tercih etti. Ünlü çift, kendilerine yöneltilen "çocuk" sorusuna cevap verdi.

Survivor aşıkları Mert Öcal ve Sude Burcu'dan 'bebek' yanıtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2023 12:19

Evlilik planları yapan Survivor All Star 2022 yarışmacıları Mert Öcal ve Sude Burcu, Bozcaada'da bağbozumu etkinliğine katıldılar. Nikah için geri sayım yapan çift, tatil yapmak üzere geldikleri otelde görüntülendi.

Birbirlerine son derece uygun gözüken çift, "Elbette böyle şeyler kısmet meselesi ama evlendikten sonra hemen bir çocuk istiyoruz" şeklinde bebek konusuyla ilgili soruya yanıt verdiler.

Nişanlısı Sude Burcu'yla keyifli tatil anlarını paylaşan Mert Öcal'ın fotoğrafları, binlerce beğeni ve yorumla sevgiyle karşılandı.

Benzer Haberler
Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'yi inceledi! Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'yi inceledi!
Aleyna Tilki'den bikinili pozlar! Herkes aynı detaya takıldı Aleyna Tilki'den bikinili pozlar! Herkes aynı detaya takıldı
İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın denizde voleybol keyfi! İrem Sak ve Furkan Korkmaz'ın denizde voleybol keyfi!
Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor! Melis Sezen atalarını öğrenmek için DNA sonucunu bekliyor!
Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Sema Ergenekon KALEMİ KIRDI Yargı Dizisi O tarihte ancak dönecek Sema Ergenekon KALEMİ KIRDI Yargı Dizisi O tarihte ancak dönecek
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor