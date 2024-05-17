Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu!

Survivor All Star'da ilk eleme adayı Özgür Tetik, ikinci eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu, üçüncü eleme adayı Avatar Atakan, dördüncü eleme adayı ise Merve Aydın olmuştu. Adaya veda eden yarışmacı açıklandı. İşte ayrıntılar...

Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-05-2024 11:08

Düellonun ilk turunda Aleyna, Merve'ye karşı 5-1 yenildi. Atakan ise Özgür'e karşı 5-4 galip geldi. Final turunda Özgür'e 5-0 kaybeden Aleyna yarışmaya veda etti. Aleyna Kalaycıoğlu, "Bu sabah kimseye söylemedim ama dün gece gerçekten kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabus gördüm. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Her düellomda Allah'ım hayırlısıysa kalayım, değilse gideyim diyorum. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu," dedi.

Benzer Haberler
Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi Hatice Şendil'in doğum günü alışverişi
Cumhurbaşkanı Açıkladı: 18-19-20 Mayıs Tarihlerinde, Maaş Yatan Emekliler İçin 11200 TL Ödeme Oluyor! Cumhurbaşkanı Açıkladı: 18-19-20 Mayıs Tarihlerinde, Maaş Yatan Emekliler İçin 11200 TL Ödeme Oluyor!
Denizbank Banka Hesabı Olanları İlgilendiren Haber Geldi, Başvuru Yapanlar 35.000 TL Alabiliyor! Denizbank Banka Hesabı Olanları İlgilendiren Haber Geldi, Başvuru Yapanlar 35.000 TL Alabiliyor!
17 Mayıs 2024 Altında Güncel Durum: Çeyrek Altının Yükselişi Devam Ediyor 17 Mayıs 2024 Altında Güncel Durum: Çeyrek Altının Yükselişi Devam Ediyor
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan düğün açıklaması: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'tan düğün açıklaması: "Çok eğleneceğiz"
Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?
  • 16-05-2024 19:23

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!
  • 13-05-2024 19:06

Gülşen, sahne tarzı ve dansıyla yine konuşturdu!

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!
  • 13-05-2024 17:28

Çağatay Ulusoy hayranlarını sevindirecek haber! 2. sezon geliyor!

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!