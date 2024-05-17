Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı belli oldu!

Düellonun ilk turunda Aleyna, Merve'ye karşı 5-1 yenildi. Atakan ise Özgür'e karşı 5-4 galip geldi. Final turunda Özgür'e 5-0 kaybeden Aleyna yarışmaya veda etti. Aleyna Kalaycıoğlu, "Bu sabah kimseye söylemedim ama dün gece gerçekten kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağrıldığıma dair bir kabus gördüm. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır. Her düellomda Allah'ım hayırlısıysa kalayım, değilse gideyim diyorum. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu," dedi.