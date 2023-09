'Survivor All Star 2024'te yarışacak ikinci isim ortaya çıktı

2024 Survivor All Star sezonunda hangi yarışmacıların yer alacağı merak konusu oldu.

Önemli bir değişiklik olarak, Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yarışmacılar arasında yeni bir konsept uygulanacak ve düşük performans gösteren yarışmacılar kendi aralarında düello yapacaklar ve kaybeden aday veda edecek.

İlk yarışmacının kim olacağı daha önce açıklanmıştı, Nihat Altınkaya, 2024 Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı olarak belirlenmişti. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya için, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O, bir şampiyon. 2012 yılında Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Şimdi ise Survivor All Star 2024'ün ikinci yarışmacısı duyuruldu. Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin Survivor All Star 2024'te yarışacağını açıkladı.

Ilıcalı, paylaşımında, "Nagihan Karadere Survivor All Star 2024'te. Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım :)" ifadelerini kullandı.