Sürpriz Aşk Belgelendi: Melisa Döngel İle Murda Sosyal Medyadan İlan-ı Aşk Etti!

Oyuncu Melisa Döngel ile rapçi Murda aşk yaşamaya başladıklarını duyurdu! Sosyal medyadan video yayımlayan ünlü çift ilişkilerini ilan etti.

Sürpriz Aşk Belgelendi: Melisa Döngel İle Murda Sosyal Medyadan İlan-ı Aşk Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 10:01

Ekranların duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Melisa Döngel özel hayatıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti. Adı bir süredir rap dünyasının ses getiren isimlerinden Murda (Önder Doğan) ile anılan ve beraberliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift nihayet sessizliği bozdu. İlişkilerini bir süredir kameralardan saklayan ikili sosyal medya hesaplarından yayımladıkları romantik video ile birlikteliklerini resmen ilan etti.

Doğum Günü Kaçamağı Sonrası İlk İtiraf Geldi!

Geçtiğimiz günlerde 27. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu Melisa Döngel'in partisi magazin basınının markajındaydı. Kutlama çıkışında mekândan ilk ayrılan Melisa Döngel basın mensuplarının yönelttiği ısrarlı aşk sorularını tebessümle karşılayıp yanıtsız bırakmayı tercih etmişti. Mekandan birkaç dakika sonra çıkan Murda da sessizliğini koruyarak soruları cevapsız bırakmış ve hızla sevgilisinin aracına binerek gözden kaybolmuştu.

İkilinin bu gizemli kaçamağı kafalarda soru işaretleri bırakırken beklenen itiraf sosyal medyadan geldi. Birlikte çektikleri neşeli ve samimi videoyu takipçileriyle paylaşan ünlü çift aşklarını ilan ederek hayranlarını adeta sevinç çığlıklarına boğdu.

Murda'nın Özel Hayatı ve Yeni Birliktelik

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen, çocukları olmasına rağmen resmi olarak hiç evlilik yapmadığı bilinen başarılı rapçi Murda ile Melisa Döngel'in bu hamlesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce beğeni ve tebrik mesajı alan ünlü çifte, takipçilerinden "Çok yakıştınız", "Nazar değmesin" yorumları yağdı.

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