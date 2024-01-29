Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?

Yeni imajıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, saçlarını kısa kestirip hayranlarıyla Kıbrıs'ta buluştu. Şarkıcı, geçen ay sahneye çıkmasının engellendiğini iddia etmiş ve Instagram'da paylaştığı bir video ile müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin kendisine engel olduğunu belirtmişti.

23 yaşındaki şarkıcı, video paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"

Tilki, hit şarkılarını seslendirdiği gece boyunca süper minisi ve iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Sahneye çıkarken şort tercih eden Tilki, frikik vermemek için önlem aldı ve gecenin her anında enerjik performans sergiledi.