Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?

Pop şarkıcısı Aleyna Tilki, sahneye çıkarak para kazanmasının engellendiğini iddia etmiş ve daha sonra imajını değiştirmişti. Kısa saçlı haliyle beğeni toplayan Tilki, uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta sahne aldı. Tilki'nin giydiği süper mini elbise ve sergilediği danslar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-01-2024 10:16

Yeni imajıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, saçlarını kısa kestirip hayranlarıyla Kıbrıs'ta buluştu. Şarkıcı, geçen ay sahneye çıkmasının engellendiğini iddia etmiş ve Instagram'da paylaştığı bir video ile müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin kendisine engel olduğunu belirtmişti.

23 yaşındaki şarkıcı, video paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var, o da ait olduğum yerde şarkı söylemek!"

Tilki, hit şarkılarını seslendirdiği gece boyunca süper minisi ve iddialı seçimiyle adından söz ettirdi. Sahneye çıkarken şort tercih eden Tilki, frikik vermemek için önlem aldı ve gecenin her anında enerjik performans sergiledi.

Benzer Haberler
SGK Emeklisi İçin Son Uyarı! 20 bin TL Emeklilere Ek Ödeme Cumhurbaşkanlığı Tarafından Onay Aldı! Maaş Hesapları Kontrol Edin SGK Emeklisi İçin Son Uyarı! 20 bin TL Emeklilere Ek Ödeme Cumhurbaşkanlığı Tarafından Onay Aldı! Maaş Hesapları Kontrol Edin
Nez'den Dilber dansı: Nez'den Dilber dansı: "Son noktayı koyalım"
Murat Dalkılıç'ın arkadaşlarıyla hesap anlaşmazlığı! Murat Dalkılıç'ın arkadaşlarıyla hesap anlaşmazlığı!
Cumhurbaşkanı Açıkladı! 2 Şubat Sonrası Emekli Olanlara İlave Ödeme Tutarı Belli Oldu, 4500 TL Ödenecek! Cumhurbaşkanı Açıkladı! 2 Şubat Sonrası Emekli Olanlara İlave Ödeme Tutarı Belli Oldu, 4500 TL Ödenecek!
Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı? Kızıl Goncalar'ın yeni bölümüyle bu akşam var mı?
Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı? Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?
  • 29-01-2024 10:24

Hande Erçel yine imaj değiştirdi? Depresyonda mı?

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?
  • 29-01-2024 10:16

Süper minisiyle sahnelere dönen Aleyna Tilki frikik vermemek için bakın nasıl önlem aldı?

Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!
  • 23-01-2024 10:32

Edis'e iç çamaşırı fırlattılar!

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!
  • 26-01-2024 18:33

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü İnci Taneleri dizi geccesinde karşılıklı göbek attı!

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
  • 23-01-2024 12:06

Kızıl Goncalar'ın 4. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!