Sümeyye Aydoğan: “Serenay Sarıkaya’ya benzetilmek hoşuma gidiyor”

Anne ve babası da polis olan 24 yaşındaki oyuncu, Sibel Arna ile olan sohbetinde bir aşk çocuğu olduğunu söyledi. 9 aydır birlikte olduğu sevgilisi Atakan Hoşgören ile olan ilişkisindeki mutluluğunu da paylaştı.

"Çağatay ile oynamak beni çok heyecanlandırıyor"

Gaddar dizisinde canlandırdığım Aydan karakteri çok dişli bir karakter, haksızlığa gelemiyor. Benden parçalar var onun içinde. Çağatay Ulusoy’la aynı işte olmak da beni çok heyecanlandırıyor hemde çok mutlu ediyor. Çağatay Türkiye’de çok önemli bir yere sahip. O yüzden her sete gittiğimde hem Gaddar için hem de Çağatay’ın karşısında oynayacağım için çok heyecanlanıyorum. Beni en çok rahatlatan şeylerden biri yemek yapmak. Tatlı yapmayı çok seviyorum. Doğal şekerlerle yaptığım tatlıları sete de götürüyorum Çağatay’a da ikram ediyorum. Yiyor ve çok beğeniyor.

"Serenay Sarıkaya’ya benzetilmek beni mutlu ediyor "

Serenay Sarıkaya ile renk olarak tabii ki birbirimize benziyoruz. Benzetilmek hoşuma gidiyor çünkü tanışmıyor olsak da Serenay çok başarılı bir kadın Türkiye’de. Ona benzetilmek beni mutlu ediyor, niye etmesin ki?

"İşitme engelli birini oynadıktan sonra daha çok şükreder oldum."

“Hatıran Yeter” filminde işitme engelli birini oynuyorum. Ben ve Aytaç bu filmde duymayanların, konuşamayanların sesi olacağız. Açık konuşmak gerekirse ben de işitme engelli birini oynadıktan sonra daha çok şükreden, daha sabırlı, daha özverili bir insana dönüştüm. Filmi izlemeye gidenler çok ağlayacaklar ve çok anlayacaklar. Her yaş grubu kendilerinden bir parça bulacak.