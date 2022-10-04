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Gecce Magazin Haberleri

Sude Burcu ile nişanlanan Mert Öcal'dan düğün açıklaması!

Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Şimdilerde nikâh masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift, önceki akşam Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın düğün törenine katıldı. Kız isteme ve nişan töreninden bahseden Öcal, ertesi gün köpeğiyle Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, düğün sorularına yanıt verdi.

Sude Burcu ile nişanlanan Mert Öcal'dan düğün açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2022 10:06

 Mert Öcal, önceki gün köpeğiyle Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Öcal, Survivor'da tanışıp nikâh masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Sude Burcu’yla düğün tarihi hakkında konuştu.

Yakışıklı oyuncu, ”Kız isteme ve nişan merasimini yaptık, düğünü yaz gibi düşünüyoruz” dedi. Törenin nerede yapılacağını söylemeyen Öcal,” Henüz belli değil, her şey olabilir” ifadelerini kullandı.

AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

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