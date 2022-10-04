Sude Burcu ile nişanlanan Mert Öcal'dan düğün açıklaması!

Mert Öcal, önceki gün köpeğiyle Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Öcal, Survivor'da tanışıp nikâh masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Sude Burcu’yla düğün tarihi hakkında konuştu.

Yakışıklı oyuncu, ”Kız isteme ve nişan merasimini yaptık, düğünü yaz gibi düşünüyoruz” dedi. Törenin nerede yapılacağını söylemeyen Öcal,” Henüz belli değil, her şey olabilir” ifadelerini kullandı.





AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.