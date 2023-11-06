Su Burcu Yazgı Coşkun: Ailem beni prenses gibi büyüttü

"Kardeşlerim" dizisinin Asiye karakterini canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun, "İbrahim Selim'le Bu Gece" programının konuğu oldu. Coşkun, isminin hikayesini de paylaşarak, "Ailem hepsini koymak istemiş, karar verememişler" dedi ve adının oluşumunu anlattı. Ablasının ona "Su" ismini koyduğunu, babasının "Burcu," annesinin ise "Yazgı" ismini eklediğini belirtti.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Coşkun, oyunculuğu çok sevdiğini ve dram dizilerinde rol almanın onu hiç zorlamadığını ifade etti. Ayrıca sanatın farklı dallarına ilgisi olduğunu ve piyano çaldığını, dans etmeyi sevdiğini, hip-hop, Flamenko ve bale dersleri aldığını söyledi.

Mesleği dışında da hayallerini paylaşan Coşkun, atları sevdiğini ve ileride bir at çiftliği sahibi olmayı istediğini belirtti. Ailesinin en küçük çocuğu olduğunu ve prenses gibi büyütüldüğünü dile getirdi. Su Burcu Yazgı Coşkun, duygularını net bir şekilde ifade ettiğini ve karşıdaki kişiyle iyi iletişim kurmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Ben saydam biriyim" dedi.