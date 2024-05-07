Songül Karlı'nın bornozlu pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Türkiye'nin sevilen türkücü ve sunucularından olan Songül Karlı, söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan simalarından biri haline geldi. Karlı, son olarak paylaştığı bornozlu fotoğraf ile büyük ilgi gördü.

Songül Karlı'nın bornozlu pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-05-2024 12:49

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, her gün farklı pozlarını 470 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Son olarak, bornozuyla verdiği cesur bir pozunu yayınlayan Karlı, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Karlı, paylaşımına "Kendinizi sevin" notunu ekleyerek, pozunu sevenleriyle paylaştı. Cesur ve özgüven dolu tavırlarıyla dikkat çeken Karlı'nın bu pozuna, hayranlarından büyük ilgi geldi. Şarkıcının takipçileri, yorumlarında ona övgüler yağdırdı. "Kraliçemiz", "Her hali ayrı güzel", "Kuğu gibisin" gibi olumlu yorumlarla Karlı'nın pozunu ve güzelliğini övdü.

Son olarak bir yemek programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Songül Karlı, sadece sahne performansıyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarındaki etkileyici paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Karlı'nın cesur ve özgüven dolu tavırları, takipçileri tarafından büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Benzer Haberler
SGK'dan 81 İle Kritik Yazı Gitti, Emekliler Dikkat! 10 Mayıs'tan Sonra Başvuru Yapanlara EK Ödeme Verilecek SGK'dan 81 İle Kritik Yazı Gitti, Emekliler Dikkat! 10 Mayıs'tan Sonra Başvuru Yapanlara EK Ödeme Verilecek
Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı! Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
Hande Erçel’den siyah-beyaz pozlar! Hande Erçel’den siyah-beyaz pozlar!
Akbank hesabı olanlar dikkat! 100.000 TL'ye kadar Akbank Direkt uygulamasından Ödeme! Akbank hesabı olanlar dikkat! 100.000 TL'ye kadar Akbank Direkt uygulamasından Ödeme!
14 Milyon EMEKLİ! DİKKAT! Ödemeleri DEVLET Ödeyecek ve Nakit İhtiyacınız Varsa Alınacak! 14 Milyon EMEKLİ! DİKKAT! Ödemeleri DEVLET Ödeyecek ve Nakit İhtiyacınız Varsa Alınacak!
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den kızlarıyla aile pozu! Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'den kızlarıyla aile pozu!
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
  • 02-05-2024 17:55

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı:
  • 03-05-2024 10:42

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı: "Ellerimde Çiçekler..."

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!