Songül Karlı'nın bornozlu pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, her gün farklı pozlarını 470 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Son olarak, bornozuyla verdiği cesur bir pozunu yayınlayan Karlı, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Karlı, paylaşımına "Kendinizi sevin" notunu ekleyerek, pozunu sevenleriyle paylaştı. Cesur ve özgüven dolu tavırlarıyla dikkat çeken Karlı'nın bu pozuna, hayranlarından büyük ilgi geldi. Şarkıcının takipçileri, yorumlarında ona övgüler yağdırdı. "Kraliçemiz", "Her hali ayrı güzel", "Kuğu gibisin" gibi olumlu yorumlarla Karlı'nın pozunu ve güzelliğini övdü.

Son olarak bir yemek programıyla izleyicilerin karşısına çıkan Songül Karlı, sadece sahne performansıyla değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarındaki etkileyici paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Karlı'nın cesur ve özgüven dolu tavırları, takipçileri tarafından büyük beğeni toplamaya devam ediyor.