Soner Sarıkabadayı'dan Saponara paylaşımına güldüren yanıt: 'Buraya kupalar kazanmaya geldim'

Ankaragücü’nün yeni transferi Riccardo Saponara ile Soner Sarıkabadayı arasındaki benzerliğe şarkıcıdan güldüren yanıt...

Soner Sarıkabadayı'dan Saponara paylaşımına güldüren yanıt: 'Buraya kupalar kazanmaya geldim'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 10:03

Sosyal medya üzerinden eğlenceli diyaloglar peş peşe geliyor! Ankaragücü'nün yeni transferi Saponara'nın, şarkıcı Soner Sarıkabadayı ile benzerliği dikkat çekerken, kulüp hesabı ve ünlü şarkıcının arasındaki espri dolu mesajlaşmalar takipçileri güldürdü.

Ankaragücü, yeni transferini duyurduğu bir paylaşımda, İtalyan futbolcu Saponara'nın transferini taraftarlarına duyurdu. Bu paylaşım üzerine, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Ankaragücü resmi hesabı, bu esprili yoruma kendi espriyle karşılık vererek, "O zaman gol müziğin Kutsal Toprak olsun mu?" diye sordu. Bu esprili diyalog, hem futbolseverleri hem de müzikseverleri güldürmeyi başardı.

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