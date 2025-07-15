Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu Nişanlandı: Düğün Tarihi Belli Oldu

Sitare Akbaş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Birgül karakteriyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile nişanlandı.

Sürpriz Nişan, Büyük Beğeni

İkili, ilişkilerini sade ama şık bir nişan töreniyle taçlandırdı. Aile arasında gerçekleşen törende çekilen romantik bir kareyi Sitare Akbaş sosyal medya hesabından paylaştı. Nişan fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, Akbaş’ın nişan tarzı da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.

Sitare Akbaş’ın Zarif Nişan Stili

Oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Sitare Akbaş, nişan gecesinde sade ama göz alıcı bir kombin tercih etti. Zarif makyajı ve doğal saç modeliyle beğeni toplayan oyuncu, adeta "şıklığın tanımı" olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları, "tarzıyla büyüledi", "güzelliğiyle göz kamaştırdı" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.

Düğün İçin Geri Sayım Başladı

Cengiz Orhonlu ile uyumlu bir birliktelik sürdüren Sitare Akbaş, düğün hazırlıklarına da başladı. 3 Ağustos’ta İstanbul’da gerçekleşecek olan nikah töreni, çiftin yakın dostlarının katılımıyla sade ama anlamlı bir şekilde organize edilecek. Bu özel gün için hazırlıklar şimdiden başladı.