Sitare Akbaş denizde aşk tazeledi! İşte o görüntüler...

Sitare Akbaş, yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile Bodrum'da romantik bir tatil yaptı. İskelede sarıldılar, denizde mutluluğu paylaştılar!

Sitare Akbaş denizde aşk tazeledi! İşte o görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2025 10:47

Ekranların sevilen oyuncusu Sitare Akbaş, yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile birlikte yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Tatil için Yalıkavak’ı tercih eden çift, bir otelin iskelesinde görüntülendi. Güneşin ve denizin tadını birlikte çıkaran ikili, samimi halleriyle dikkat çekti.

Denizde Romantik Dakikalar

Birlikte denize giren çift, hem yüzdü hem de uzun süre sohbet etti. Su içinde oldukça neşeli ve keyifli görünen Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu, çevredeki bakışlara aldırış etmeden aşk dolu anlar yaşadı. Özellikle ikilinin su içindeki uyumu, mutluluklarının bir yansıması gibiydi.

Aşklarını Saklamadılar

Tatillerinde oldukça rahat tavırlar sergileyen ikili, ilişkilerini gizleme çabasına girmedi. İskelede birbirlerine sarılarak poz veren çift, objektiflere mutlulukla yansıdı. Gülümsemeleriyle dikkat çeken ikili, bu yaz magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya aday.

İlk Tatil Pozları Çok Beğenildi

İlk kez bu kadar samimi şekilde görüntülenen Sitare Akbaş ve Cengiz Orhonlu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tatil kareleri binlerce beğeni alırken, çiftin doğal ve içten halleri takipçileri tarafından çok sevildi. “Yaza damga vurdular”, “Aşk böyle yaşanır” gibi yorumlar peş peşe geldi.

Yeni Aşk, Yeni Başlangıç

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Sitare Akbaş, bu kez mutlu bir birliktelikle sevenlerinin karşısına çıktı. Cengiz Orhonlu ile yaşadığı aşk, yazın en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmaya şimdiden aday gibi görünüyor.

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