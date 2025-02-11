Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla’yla çıktığı Maldivler tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Tatil boyunca mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-02-2025 09:44

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla’yla birlikte çıktığı Maldivler tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Ailece tropikal atmosferin tadını çıkaran Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Kızlarının yüzünü göstermemeye özen gösteren oyuncunun paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, Kobal’ın Maldiv tarzı da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Doğal güzelliği ve şık tatil kombinleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, huzurlu anlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!
"Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisine Sürpriz Transfer! Gürgen Öz Kadroya Katıldı
"Sustalı Ceylan" dizisine sürpriz isim
İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm” İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”
Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin' Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı! Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...