Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla’yla birlikte çıktığı Maldivler tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Ailece tropikal atmosferin tadını çıkaran Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

Kızlarının yüzünü göstermemeye özen gösteren oyuncunun paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, Kobal’ın Maldiv tarzı da takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Doğal güzelliği ve şık tatil kombinleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, huzurlu anlarını hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.