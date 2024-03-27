Sinem Kobal'dan heyecanlandıran paylaşım! Dizi setlerine geri mi dönüyor?

2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve çocukları Lalin ve Leyla ile mutlu bir hayat süren Sinem Kobal'ın, Ömer dizisinin setini ziyareti hayranlarını sevindirdi. Sinem Kobal, acaba Ömer dizisine mi katılıyor? İşte detaylar...

Selena ve Dadı gibi dizilerle tanınan ve daha sonra birçok projede yer alan Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da evlendi.

2017'de bir dizide rol aldı ancak dizi erken final yaptıktan sonra Kobal, zamanının çoğunu kızları Lalin ve Leyla ile geçirmeye başladı.

Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan Kobal, 3 yaşındaki kızıyla birlikte Star TV'de yayımlanan Ömer dizisinin setini ziyaret etti. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı ile fotoğraf çektiren Kobal, kareyi Instagram hesabında "Dayıyı ziyaret" notuyla paylaştı.







Sinem Kobal'ın, Ömer dizisinin yönetmeni Cem Karcı'nın yakın arkadaşı olduğu ve onun için seti ziyaret ettiği düşünülüyor.