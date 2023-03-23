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Simge'den olay Gülşen yorumu...

Simge'nin "Türkye'de Gülşen'den başka örnek alabileceğim biri yok" sözleri yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. İşte detaylar...

Simge'den olay Gülşen yorumu...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2023 13:58

Başarılı popçu Simge Sağın, Gülşen’in sahne tarzından esinlenmesiyle ilgili gelen eleştirilere karşı yanıtını Instagram’da yapılan bir  paylaşımın altına yaptığı yorumla verdi. Simge şunları söyledi: “Gülşen her zaman benim en güzel örneğim olmuştur başka da örnek alacağım Türkiye’de biri yok zaten.”

Bu sözleriyle pop dünyasında yeni bir polemiğin fitilini ateşleyen Simge’nin “Gülşen’den başka Türkiye’de örnek alacağım kimse yok” sözlerine Demet Akalın ve Hande Yener’in ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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