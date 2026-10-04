Simge Sağın’ın Kıyafeti Olay Oldu! “Tayt Kötü Duruyor”

Simge Sağın, Galataport’taki konserinde siyah kombiniyle sahneye çıktı. Şarkıcının özellikle tayt tercihi sosyal medyada tartışma yarattı.

Simge Sağın’ın Kıyafeti Olay Oldu! “Tayt Kötü Duruyor”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2026 17:07

Simge Sağın İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin beşinci akşamında sevenleriyle buluştu. Galataport Saat Kulesi Meydanı’nda sahneye çıkan ünlü şarkıcı hareketli performansıyla kalabalığa keyifli bir gece yaşattı. Ancak konserden sonra sosyal medyada konuşulan konu şarkıları değil sahne için seçtiği kıyafet oldu.

Siyah Kombini Dikkat Çekti

Sahneye tamamen siyah bir kombinle çıkan Simge bu kez daha maskülen bir tarz tercih etti. Geniş kenarlı siyah şapka, uzun eldivenler ve vücudu saran takım elbisesiyle farklı bir görünüm yakalamaya çalışan şarkıcı kombinini dar kesimli bir taytla tamamladı.

Simge’nin sahne tarzı kısa süre içinde X’te paylaşılmaya başladı. Konserden alınan görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte kıyafeti hakkında peş peşe yorumlar geldi.

Tayt Tercihi Tartışma Yarattı

Simge Sağın’ın özellikle tayt tercihi bazı sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin odağı oldu. Kullanıcılar şarkıcının genel tarzından çok bu parçanın görünümü üzerinde durdu.

Paylaşımların altına “Ses muhteşem ama bu hal ne”, “Kimse bu kadını uyarmıyor mu?” ve “Tayt kötü duruyor” gibi yorumlar yazıldı. Bazı kullanıcılar ise taytın Simge’ye yakışmadığını düşünerek daha sert ifadeler kullandı.

Yorumlar Peş Peşe Geldi

Kombin hakkında yapılan yorumlar bununla da sınırlı kalmadı. “Biri pantolonun beline lastik taksaydı”, “Bu kadına tayt yakışmıyor, biri ona söylemeli” ve “Pantolon çok fena” şeklindeki yorumlar da sosyal medyada dikkat çekti.

Simge Sağın ise sahnede enerjisini düşürmeden konserine devam etti. Ünlü şarkıcının kıyafet tercihi her ne kadar sosyal medyada tartışma yaratsa da gece boyunca müzikseverler şarkılara hep birlikte eşlik etti. Böylece konser performansın yanı sıra sahne tarzıyla da gündeme gelmiş oldu.

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