Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan kar tatili paylaşımları

Ekranların sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı kar tatilinden renkli anlar paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren çift, romantik bir kaçamak yaparak tatilin tadını çıkardı.



Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kar manzarası eşliğinde çekilen fotoğraflar ve samimi anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri çiftin enerjik ve mutlu hallerine övgüler yağdırırken, “Masal gibi bir çift” ve “Birlikte çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlar dikkat çekti. Türkoğlu ve Ayyıldız’ın bu paylaşımı, romantik ilişki yaşantılarına bir kez daha hayran bıraktı.

Kar tatilinden dönen çiftin, yeni projeler ve planlarla dolu bir döneme hazırlandığı konuşuluyor. Hayranları, ikilinin uyumlu birlikteliğini daha fazla görmek için sabırsızlanıyor.