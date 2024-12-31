Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan kar tatili paylaşımları

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, kar tatilinden eğlenceli anlarını sevenleriyle paylaştı.

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız’dan kar tatili paylaşımları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2024 12:11

Ekranların sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile çıktığı kar tatilinden renkli anlar paylaşarak hayranlarını sevindirdi. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren çift, romantik bir kaçamak yaparak tatilin tadını çıkardı.

Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Kar manzarası eşliğinde çekilen fotoğraflar ve samimi anlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri çiftin enerjik ve mutlu hallerine övgüler yağdırırken, “Masal gibi bir çift” ve “Birlikte çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlar dikkat çekti. Türkoğlu ve Ayyıldız’ın bu paylaşımı, romantik ilişki yaşantılarına bir kez daha hayran bıraktı.

Kar tatilinden dönen çiftin, yeni projeler ve planlarla dolu bir döneme hazırlandığı konuşuluyor. Hayranları, ikilinin uyumlu birlikteliğini daha fazla görmek için sabırsızlanıyor.

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