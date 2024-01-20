SGK'dan Yeni Düzenleme: Erken Emeklilik İmkanı Tanıyan Özel Durumlar!

SGK'dan Yeni Düzenleme: Erken Emeklilik İmkanı Tanıyan Özel Durumlar!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 20-01-2024 09:36

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), önemli bir güncelleme ile belirli özel durumlara sahip bireylere erken emeklilik imkanı tanıyan yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kapsamlı açıklamada, erken emeklilik hakkından faydalanabilecek özel durumlar ve detaylarına dair ayrıntılar paylaşıldı. İşte, bu önemli değişiklikleri ve avantajlardan yararlanma şartlarını içeren bilgiler.

Erken Yaşlanma Sorunu

SGK, erken yaşlanma rahatsızlığına sahip olan ve bu durumu belgeleyen 4/A statüsündeki çalışanlar ve BAĞKUR sigortalıları için erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu, doktor raporu ile teyit edilen durumu olan vatandaşların SGK'ya başvurarak emeklilik yaş sınırlarını aşmadan emekli olmalarına olanak tanıyan bir avantajdır.

Çalışamazlık Kararı ile Erken Emeklilik

Nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları branşlarından alınan çalışamazlık raporları, bu kapsamda erken emeklilik hakkı sağlamaktadır. SGK tarafından belirlenen hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile desteklenen bu durum, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan bireylerin sosyal güvencelerini güçlendirmeyi amaçlar.

Engelli Çocuğu Olan Çalışan Anneler

Engelli çocuğu olan çalışan anneler, prim ödeme gün sayısının dörtte biri kadar indirimle emeklilik yaş sınırını aşmadan emekli olma hakkına sahiptirler. Bu uygulama, annelerin engelli çocuklarına daha fazla zaman ayırabilmelerini teşvik ederek ailelere destek olmayı hedefler.

Çalışma Kapasitesi Kaybında Erken Emeklilik

İşe başlamadan önce malul olan bireyler, %60 çalışma kapasitesi kaybı raporu aldıklarında SGK'ya başvurarak erken emeklilik hakkından yararlanabilirler. Özellikle iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma kapasitesinin en az üçte ikisini kaybedenler, bu hakka başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, %60 çalışma kapasitesi kaybına sahip olan ve 15 yıldan fazla süredir sigortalı olanlar, 3600 gün prim ödemesini tamamladıklarında ek yaşlılık aylığı alma imkanına da sahiptirler.

SGK'nın Hedefi

Bu yeni düzenlemelerle SGK, özel durumları olan bireylere daha erken emeklilik imkanı sunarak sosyal güvencelerini artırmayı ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Vatandaşlar, SGK'nın resmi web sitesinden daha fazla bilgi alabilir ve bu avantajlardan nasıl yararlanabileceklerini öğrenebilirler.

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