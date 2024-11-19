Şevval Sam’dan konser ücreti iddialarına sert yanıt

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Son günlerde Konak Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kendisiyle 5 milyon TL karşılığında konser anlaşması yaptığı yönündeki iddialarla gündeme gelen sanatçı, konuya açıklık getirdi.

“Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil,” diyen Şevval Sam, söz konusu ücretin sadece kendi konseriyle ilgili olmadığını belirtti. Açıklamasında, “Piyasa araştırması yapılırsa kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Ayrıca serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen rakamlar, tüm organizasyonun toplam maliyetidir ve benimle bir ilgisi yok,” ifadelerine yer verdi.

Şevval Sam, bu tartışmaların ardından gelen tepkiler üzerine 29 Ekim’de sahneye çıkmamıştı. Sanatçının açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.