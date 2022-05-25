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Gecce Magazin Haberleri

Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar!

2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile sessiz sedasız evlenen Alperen Duymaz'ın evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-05-2022 10:24

Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için nikah tarihini öne alarak evlenmiş, Kelkit'in eş durumundan  İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.

Duymaz'ın dizi seti yoğunluğundan dolayı çift, düğün bile yapamamıştı. 

İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kelkit'in Duymaz'ın şöhret hayatına hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak iddialara göre, bu durum ikili arasında ipleri koparmış.

Hala aynı evde yaşayan çiftin, ilişkilerine ara verdikleri öne sürüldü. 

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