Sessizce evlendiler sessizce boşanıyorlar!

Alperen Duymaz, Çankırı'da öğretmenlik yapan çocukluk aşkı Kübra Kelkit'ten daha fazla ayrı kalmamak için nikah tarihini öne alarak evlenmiş, Kelkit'in eş durumundan İstanbul'a tayin olmasını sağlamıştı.

Duymaz'ın dizi seti yoğunluğundan dolayı çift, düğün bile yapamamıştı.

İstanbul'da bir okulda öğretmenlik yapan Kelkit'in Duymaz'ın şöhret hayatına hep mesafeli durduğu biliniyordu. Ancak iddialara göre, bu durum ikili arasında ipleri koparmış.

Hala aynı evde yaşayan çiftin, ilişkilerine ara verdikleri öne sürüldü.