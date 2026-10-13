Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun Mutlu Günü! Nikahtan İlk Kare Geldi

Oyuncu Serhan Onat uzun süredir aşk yaşadığı stilist Merve Küsmenoğlu ile hayatını birleştirdi. Geçtiğimiz yıl nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin mutlu gününden ilk fotoğrafı ise nikâh şahidi Bestemsu Özdemir paylaştı.

Televizyon projeleriyle tanınan Serhan Onat'ın evlilik haberi magazin gündeminde dikkat çekti. Uzun süredir birlikteliklerini sürdüren Onat ve Küsmenoğlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu Dünyaevine Girdi

Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu geçtiğimiz yıl nişanlanarak ilişkilerini resmiyete taşıma yolunda önemli bir adım atmıştı. Uzun süredir birlikte olan çift bu kez nikâh masasına oturdu.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade törenle evlenen ikili hayatlarında yeni bir döneme başladı. Çiftin düğün organizasyonuna ilişkin ayrıntılar sınırlı kalırken evlilik haberini duyuran ilk kare sosyal medya üzerinden geldi.

Nikah Şahidi Bestemsu Özdemir'den İlk Paylaşım

Ünlü çiftin mutlu gününden ilk fotoğrafı oyuncu Bestemsu Özdemir yayımladı. Nikah töreninde şahitlik görevini üstlenen Özdemir sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu'nun evlendiğini duyurdu.

Paylaşımın ardından çiftin evlilik haberi magazin gündeminde yer aldı. Onat ve Küsmenoğlu'nun yakın çevreleriyle birlikte kutladığı özel gün, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Serhan Onat Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Oyuncu Serhan Onat kariyeri boyunca farklı televizyon projelerinde rol aldı. Akıncı, Bodrum Masalı, Meryem ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkan oyuncu ekran çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geldi.

Stilist Merve Küsmenoğlu ile uzun süredir devam eden ilişkisini evlilikle sonuçlandıran Onat böylece hayatında yeni bir sayfa açtı.

Çiftin aileleri ve yakın dostlarıyla kutladığı nikah töreninden paylaşılan ilk kare, evlilik haberinin duyulmasını sağladı. Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu nişanlılık döneminin ardından evlilik yolculuğuna birlikte başladı.