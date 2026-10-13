Serenay Sarıkaya’ya Servet Teklifi! Bakın Nerede Çalışacak

Serenay Sarıkaya’nın Paris Moda Haftası sırasında küresel bir markadan milyonluk iş birliği teklifi aldığı öne sürüldü. Anlaşma sağlanırsa Avrupa’ya gidebilir.

Serenay Sarıkaya’ya Servet Teklifi! Bakın Nerede Çalışacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 18:00

Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’ndaki görünümüyle gündeme geldikten sonra bu kez adı milyonluk bir iş birliği teklifiyle anılmaya başladı. Ünlü oyuncunun Paris’te bulunduğu sırada dünya çapında faaliyet gösteren bir markadan teklif aldığı öne sürüldü. İddia doğru çıkarsa Sarıkaya’yı önümüzdeki dönemde uluslararası çapta yeni bir proje bekliyor olabilir.

Paris’teyken Dikkat Çeken Teklif Geldi

Son dönemde hem oyunculuğuyla hem katıldığı etkinliklerdeki tarzıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya Paris Moda Haftası’nda da ilgi odağı olmuştu. Akşam gazetesinin haberine göre oyuncuya Paris’te bulunduğu sırada küresel ölçekte tanınan bir markadan iş birliği teklifi geldi.

Teklifin milyonluk bir anlaşma değerinde olduğu iddia edilse de şimdilik ortada netleşmiş bir rakam yok. Üstelik teklif yapan markanın adı da açıklanmış değil. Bu nedenle anlaşmanın kapsamı ve Sarıkaya’ya sunulan şartlar hakkında ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Yine de böyle bir teklifin gündeme gelmesi oyuncunun uluslararası moda dünyasındaki görünürlüğü açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma Sağlanırsa Avrupa Yolculuğu Yeniden Başlayabilir

İddialara göre tarafların önümüzdeki günlerde teklifin ayrıntılarını konuşmak üzere bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmeler olumlu sonuçlanır ve anlaşma sağlanırsa Sarıkaya’nın markanın uluslararası kampanyası için yeniden Avrupa’ya gitmesi söz konusu olabilir.

Elbette şu aşamada bunların kesinleşmiş bir anlaşma değil kulislerde konuşulan iddialar olduğunu unutmamak gerekiyor. Oyuncunun teklifi kabul edip etmeyeceği ya da görüşmelerin hangi aşamada olduğu konusunda doğrulanmış bir bilgi paylaşılmış değil.

Serenay Sarıkaya cephesinden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Şimdi gözler milyonluk olduğu öne sürülen teklifin ayrıntılarının netleşip netleşmeyeceğinde.

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