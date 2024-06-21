Selçuk Yöntem Bodrum'da kürek çekti

Selçuk Yöntem, geçtiğimiz günlerde Bodrum Ortakent'te kürek sporu yaparken kameralara yakalandı.

Selçuk Yöntem Bodrum'da kürek çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 17:45

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem, geçtiğimiz gün Bodrum Ortakent’te kürek sporu yaparken görüntülendi. Denizin ve güzel havanın tadını çıkaran Yöntem, muhabirlerin sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Ekranlarda olmayı düşünmediğini belirten deneyimli oyuncu, “Önümüzdeki yıl tiyatroya ağırlık vereceğim” dedi. Tiyatro sahnelerinde izleyicisiyle buluşmayı planlayan Yöntem, hayranlarına yeni projelerle döneceğinin sinyallerini verdi.

Selçuk Yöntem’in denizde kürek çekerken ki enerjik hali, formunu koruduğunu gösterdi. Sanat dünyasının sevilen ismi, spora olan ilgisi ve tiyatro projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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