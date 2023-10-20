Şeffaf elbiseyle dansa tepki! "Pis ağızlı, hadsiz"

Survivor'dan sonra pek çok dizi projesinde yer alan ve 2017-2021 yılları arasında Arka Sokaklar'da "Bahar Komiser" rolünü oynayan Merve Oflaz, aktif sosyal medya kullanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son paylaşımında şeffaf bir elbiseyle dans ettiği anları izleyicileriyle paylaşan Oflaz, bu paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle bir kişinin kötü dileklerde bulunduğu yorum, Oflaz'ı öfkelendirdi.



Merve Oflaz, bir takipçisinin terbiyesizce yorumuna yanıt vererek, "Nasıl annesin ya, bela okuyorsun, terbiyesiz. Her akşam başımı yastığa çok rahat koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Oflaz, "Senin gibiler çocuk yetiştiriyor, en çok buna üzülüyorum. Kalkmış bela okuyorsun, pis ağızlı. Terbiyesiz ve hadsizsin. Beğenmiyorsan engelle" şeklinde tepki gösterdi.