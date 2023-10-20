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Şeffaf elbiseyle dansa tepki! "Pis ağızlı, hadsiz"

Survivor yarışmasını birinci olarak tamamlayarak büyük bir üne kavuşan Merve Oflaz, şeffaf bir elbiseyle dans ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Ancak bu anlara yönelik eleştirel birçok yorum geldi.

Şeffaf elbiseyle dansa tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-10-2023 15:45

Survivor'dan sonra pek çok dizi projesinde yer alan ve 2017-2021 yılları arasında Arka Sokaklar'da "Bahar Komiser" rolünü oynayan Merve Oflaz, aktif sosyal medya kullanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Son paylaşımında şeffaf bir elbiseyle dans ettiği anları izleyicileriyle paylaşan Oflaz, bu paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Özellikle bir kişinin kötü dileklerde bulunduğu yorum, Oflaz'ı öfkelendirdi.

Merve Oflaz, bir takipçisinin terbiyesizce yorumuna yanıt vererek, "Nasıl annesin ya, bela okuyorsun, terbiyesiz. Her akşam başımı yastığa çok rahat koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Oflaz, "Senin gibiler çocuk yetiştiriyor, en çok buna üzülüyorum. Kalkmış bela okuyorsun, pis ağızlı. Terbiyesiz ve hadsizsin. Beğenmiyorsan engelle" şeklinde tepki gösterdi.

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